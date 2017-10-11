Informations pratiques

Saint-Lunaire

Fête de la science – Atelier « La course contre le son »

Rendez-vous sur le marché Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

La science s’invite à Saint-Lunaire ! À l’occasion de la Fête de la science, découvrez un programme gratuit et accessible à tous, entre expériences, découvertes et gourmandise.

Programme complet :

– ATELIERS | La course contre le son

Comment mesurer la vitesse du son ?

Dimanches 4 et 11 octobre

De 9 h 30 à 13 h

Rendez-vous sur le marché.

Gratuit.

– ATELIERS | Sur les pas d’Ampère et Faraday

Découverte de l’électromagnétisme.

Mercredi 7 et samedi 10 octobre.

De 14 h 30 à 17 h.

Centre culturel Jean Rochefort.

Gratuit.

Jeune public

– CONFÉRENCE | Saveurs savantes

Dimanche 11 octobre à 17 h

Parlons cuisine et science avec les chefs de Damea et de La Comète, accompagnés d’enseignants-chercheurs de l’Institut de Chimie et de l’Université de Rennes ! Une rencontre savoureuse pour explorer les liens entre gastronomie et science.

Centre culturel Jean Rochefort.

Gratuit.

Venez expérimenter, apprendre, échanger… et découvrir la science autrement ! .

Rendez-vous sur le marché Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Fête de la science – Atelier « La course contre le son » Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme