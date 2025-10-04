Fête de la Science : Atelier « Les plantes très malignes » (En partenariat avec l’association Les Savants Fous) Bibliothèque Victor-Hugo Le Chesnay-Rocquencourt

Fête de la Science : Atelier « Les plantes très malignes » (En partenariat avec l’association Les Savants Fous) Bibliothèque Victor-Hugo Le Chesnay-Rocquencourt samedi 4 octobre 2025.

Inscription gratuite, 15 places disponibles

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Atelier scientifique pour les enfants

(En partenariat avec l’association Les Savants Fous)

Les plantes très malignes

Les végétaux sont des espèces fascinantes qui nous dévoilent dans cet atelier tous leurs mystères. Photosynthèse, germination, clé de détermination, les enfants deviennent des botanistes expérimentés !

Bibliothèque Victor-Hugo 37 rue Caruel de Saint Martin Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 87 https://bibliotheque.lechesnay-rocquencourt.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 23 87 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lechesnay-rocquencourt.fr »}]

