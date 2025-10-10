Fête de la Science, atelier l’intelligence des plantes Aulon Aulon

Fête de la Science, atelier l’intelligence des plantes

Aulon AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 09:00:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Plongez dans le monde secret des plantes! découvrez comment elles communiquent, s’adaptent et surprennent les scientifiques. Venez explorez l’intelligence des plantes

Réservation obligatoire avec libre participation .

Aulon AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org

English :

Dive into the secret world of plants! Discover how they communicate, adapt and surprise scientists. Come and explore plant intelligence

German :

Tauchen Sie ein in die geheime Welt der Pflanzen! Entdecken Sie, wie sie kommunizieren, sich anpassen und die Wissenschaftler überraschen. Erforschen Sie die Intelligenz der Pflanzen

Italiano :

Immergetevi nel mondo segreto delle piante e scoprite come comunicano, si adattano e sorprendono gli scienziati. Venite a scoprire l’intelligenza delle piante

Espanol :

Sumérjase en el mundo secreto de las plantas y descubra cómo se comunican, se adaptan y sorprenden a los científicos. Ven a explorar la inteligencia de las plantas

