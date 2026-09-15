Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux

Informations pratiques

Évreux

Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance

Médiathèque Rolland-Plaisance 3 Square Georges Brassens Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Participez à la Fête de la science dans les médiathèques : un rendez-vous national pour découvrir les sciences autrement à travers ateliers, projections et exposition autour du thème « Saveurs savantes ».

L’occasion de découvrir autrement les sciences de l’alimentation, du goût à leurs impacts sur la santé et l’environnement.

Découvrez comment les intelligences artificielles peuvent vous aider à cuisiner tout en questionnant leur impact. En équipe, testez différents outils sur des recettes, la nutrition ou l’anti-gaspillage, comparez leurs réponses et évaluez leur consommation d’énergie.

Un atelier ludique pour développer votre esprit critique face à l’IA, tout en explorant la cuisine autrement.

Adultes.

Libre et gratuit. .

Médiathèque Rolland-Plaisance 3 Square Georges Brassens Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 63 33 13 96

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English : Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance

L’événement Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance Évreux a été mis à jour le 2026-09-09 par Comptoir des Loisirs