Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Rolland-Plaisance · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance
Médiathèque Rolland-Plaisance 3 Square Georges Brassens Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Participez à la Fête de la science dans les médiathèques : un rendez-vous national pour découvrir les sciences autrement à travers ateliers, projections et exposition autour du thème « Saveurs savantes ».
L’occasion de découvrir autrement les sciences de l’alimentation, du goût à leurs impacts sur la santé et l’environnement.
Découvrez comment les intelligences artificielles peuvent vous aider à cuisiner tout en questionnant leur impact. En équipe, testez différents outils sur des recettes, la nutrition ou l’anti-gaspillage, comparez leurs réponses et évaluez leur consommation d’énergie.
Un atelier ludique pour développer votre esprit critique face à l’IA, tout en explorant la cuisine autrement.
Adultes.
Libre et gratuit. .
Médiathèque Rolland-Plaisance 3 Square Georges Brassens Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 63 33 13 96
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English : Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance
L’événement Fête de la science : Atelier « Miam Miam – Cuisiner avec l’IA à la médiathèque Rolland-Plaisance Évreux a été mis à jour le 2026-09-09 par Comptoir des Loisirs
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