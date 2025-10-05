Fête de la science atelier numérique « sans écran » Bibliothèque Simacourbe
Fête de la science atelier numérique « sans écran »
Bibliothèque 139 chemin de Parage Simacourbe Pyrénées-Atlantiques
Le binaire, un algorithme, c’est quoi ? Grâce à des tours de magie et des jeux, nous explorerons le monde du numérique sans toucher aux écrans et décoderons les principes fondamentaux qui permettent aux IA d’exister !
Animé par les Petits Débrouillards.
Public à partir de 6 ans. .
