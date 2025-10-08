Fête de la science atelier numérique « sans écran » Place des Maraichers Soumoulou
Fête de la science atelier numérique « sans écran » Place des Maraichers Soumoulou mercredi 8 octobre 2025.
Fête de la science atelier numérique « sans écran »
Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Le binaire, un algorithme, c’est quoi ? Grâce à des tours de magie et des jeux, nous explorerons le monde du numérique sans toucher aux écrans et décoderons les principes fondamentaux qui permettent aux IA d’exister !
Animé par les Petits Débrouillards.
Public à partir de 6 ans. .
Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +226 83 21 27 28
