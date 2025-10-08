Fête de la science atelier numérique « sans écran » Place des Maraichers Soumoulou

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Le binaire, un algorithme, c’est quoi ? Grâce à des tours de magie et des jeux, nous explorerons le monde du numérique sans toucher aux écrans et décoderons les principes fondamentaux qui permettent aux IA d’exister !

Animé par les Petits Débrouillards.

Public à partir de 6 ans. .

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +226 83 21 27 28

