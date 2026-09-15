Fête de la science – Atelier sur les pas d’Ampère et Faraday Centre Jean Rochefort Saint-Lunaire
mercredi 7 octobre 2026 · Centre Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Fête de la science – Atelier sur les pas d’Ampère et Faraday
Centre Jean Rochefort 75, bvd des cap-horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
La science s’invite à Saint-Lunaire ! À l’occasion de la Fête de la science, découvrez un programme gratuit et accessible à tous, entre expériences, découvertes et gourmandise.
Programme complet :
– ATELIERS | La course contre le son
Comment mesurer la vitesse du son ?
Dimanches 4 et 11 octobre
De 9 h 30 à 13 h
Rendez-vous sur le marché.
Gratuit.
– ATELIERS | Sur les pas d’Ampère et Faraday
Découverte de l’électromagnétisme.
Mercredi 7 et samedi 10 octobre.
De 14 h 30 à 17 h.
Centre culturel Jean Rochefort.
Gratuit.
Jeune public.
– CONFÉRENCE | Saveurs savantes
Dimanche 11 octobre à 17 h
Parlons cuisine et science avec les chefs de Damea et de La Comète, accompagnés d’enseignants-chercheurs de l’Institut de Chimie et de l’Université de Rennes ! Une rencontre savoureuse pour explorer les liens entre gastronomie et science.
Centre culturel Jean Rochefort.
Gratuit.
Venez expérimenter, apprendre, échanger… et découvrir la science autrement ! .
Centre Jean Rochefort 75, bvd des cap-horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la science – Atelier sur les pas d’Ampère et Faraday Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Club de lecture Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 15 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle protestante de Longchamp, Chapelle de Longchamp, Saint-Lunaire 19 septembre 2026
- Visite de la Chapelle de Longchamp, à Saint Lunaire, Chapelle de Longchamp, Saint-Lunaire 19 septembre 2026
- JEP 2026 – Visites du château d’eau Chateau d’eau Saint-Lunaire 19 septembre 2026
- Sortie kayak Émeraude Aventure Faune, flore et patrimoine local Saint-Lunaire 19 septembre 2026