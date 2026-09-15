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AGENDA · Saint-Lunaire

Fête de la science – Atelier sur les pas d’Ampère et Faraday Centre Jean Rochefort Saint-Lunaire

samedi 10 octobre 2026 · Centre Jean Rochefort · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre Jean Rochefort
Adresse
75, bvd des cap-horniers
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Fête de la science – Atelier sur les pas d’Ampère et Faraday

Centre Jean Rochefort 75, bvd des cap-horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

La science s’invite à Saint-Lunaire ! À l’occasion de la Fête de la science, découvrez un programme gratuit et accessible à tous, entre expériences, découvertes et gourmandise.

Programme complet :

– ATELIERS | La course contre le son
Comment mesurer la vitesse du son ?
Dimanches 4 et 11 octobre
De 9 h 30 à 13 h
Rendez-vous sur le marché.
Gratuit.

– ATELIERS | Sur les pas d’Ampère et Faraday
Découverte de l’électromagnétisme.
Mercredi 7 et samedi 10 octobre.
De 14 h 30 à 17 h.
Centre culturel Jean Rochefort.
Gratuit.
Jeune public.

– CONFÉRENCE | Saveurs savantes
Dimanche 11 octobre à 17 h
Parlons cuisine et science avec les chefs de Damea et de La Comète, accompagnés d’enseignants-chercheurs de l’Institut de Chimie et de l’Université de Rennes ! Une rencontre savoureuse pour explorer les liens entre gastronomie et science.
Centre culturel Jean Rochefort.
Gratuit.

Venez expérimenter, apprendre, échanger… et découvrir la science autrement !   .

Centre Jean Rochefort 75, bvd des cap-horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51 

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English :

L’événement Fête de la science – Atelier sur les pas d’Ampère et Faraday Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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