Fête de la science Ateliers Araignées ! Amboise

Fête de la science Ateliers Araignées !

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-12

L’une des plus éminentes spécialistes mondiales des araignées sera présente au château royal d’Amboise le 12 octobre prochain pour animer des ateliers-découverte auprès du public. Avec un objectif tordre le cou aux idées reçues !

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

One of the world?s most eminent spider specialists will be at the Château Royal d?Amboise on October 12 to run discovery workshops for the public. The aim is to dispel preconceived ideas!

German :

Eine der weltweit führenden Spinnenexpertinnen wird am 12. Oktober im Königsschloss von Amboise anwesend sein und Workshops für die Öffentlichkeit durchführen. Ihr Ziel ist es, mit den gängigen Vorurteilen aufzuräumen!

Italiano :

Uno dei più eminenti specialisti di ragni al mondo sarà presente al Castello Reale di Amboise il 12 ottobre per organizzare una serie di laboratori di scoperta per il pubblico. L’obiettivo è quello di sfatare le idee preconcette!

Espanol :

Uno de los especialistas en arañas más eminentes del mundo estará en el Château Royal d’Amboise el 12 de octubre para impartir una serie de talleres de descubrimiento dirigidos al público. El objetivo es disipar ideas preconcebidas

