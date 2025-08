Fête de la Science au Collège de France Collège de France Paris

Fête de la Science au Collège de France Collège de France Paris samedi 11 octobre 2025.

Jeunes chercheuses et chercheurs vous entraîneront dans des expériences ludiques et interactives imaginées pour vous faire découvrir les grandes disciplines scientifiques représentatives de l’excellence du Collège de France.

Des visites guidées exclusives de laboratoires vous seront également proposées, sur inscription. Vous pourrez vous immerger dans les coulisses de la recherche en biologie et en physique, accompagné par celles et ceux qui y travaillent au quotidien.

Enfin, la boutique éphémère du Collège de France, présentant des objets-souvenirs et des ouvrages publiés aux Éditions du Collège de France, sera exceptionnellement ouverte ce jour-là.

Au programme

Ateliers interactifs

Vivez des expériences immersives en neuroscience, microbiologie, phylogénétique, électrochimie, physique, mathématiques, archéologie… et même en codicologie ! Dans quatre salles différentes, quatre grandes thématiques vous seront présentées :

Le monde de l’invisible

Cerveau et apprentissage et déchiffrement

Énergie et matière

Biodiversité et évolution

Enquête policière

Au vu de son succès, auprès des petits et des grands, une nouvelle enquête policière sera soumise à votre sagacité. En suivant les indices, vous utiliserez vos capacités scientifiques et votre logique pour trouver le coupable ! Préparez-vous à mettre vos compétences de détective à l’épreuve afin de retrouver le buste volé de Claude Bernard…

Visites de laboratoire

(sur inscription et de préférence à partir de 13 ans)

Le Laboratoire Kastler-Brossel est une unité mixte de recherche du CNRS, du Collège de France (Institut de physique), de Sorbonne Université et de l’École normale supérieure, qui étudie la physique quantique. Ici, on manipule des atomes soumis à des conditions extrêmes pour étudier leur comportement lorsqu’ils sont isolés et proches du zéro absolu. Venez visiter une des salles expérimentales pour découvrir les objets dont les chercheuses et chercheurs se servent afin de créer ces conditions hors du commun.

Le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB) du Collège de France héberge de nombreuses équipes aux thématiques variées. Nous vous proposons de franchir les portes de deux de ces laboratoires et de découvrir comment microbiologistes et neuroscientifiques peuvent mener à bien leurs expériences.

Exposition « L’atelier quantique »

Débutant le 8 octobre 2025, à l’occasion de l’Année internationale de la physique quantique, l’exposition « L’atelier quantique : regards artistiques sur l’infiniment petit » présentera des travaux issus de résidences de l’artiste Caroline Delétoille auprès des chercheurs du Laboratoire Kastler-Brossel. Comme une enquête ethnographique, des peintures et installations artistiques inviteront à explorer le quotidien, les gestes et l’imaginaire du laboratoire.

Les ChADoC (Chercheurs Associés et Doctorants du Collège de France) vous invitent le samedi 11 octobre 2025, de 10 h à 18 h, pour une journée festive et captivante autour des sciences.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/fete-de-la-science-2025 https://www.facebook.com/College.de.France https://www.facebook.com/College.de.France