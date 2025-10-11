Fête de la science au LNE : la science de la mesure Laboratoire national de métrologie et d’essais Paris

Fête de la science au LNE : la science de la mesure Laboratoire national de métrologie et d’essais Paris samedi 11 octobre 2025.

Objectif ? Faire découvrir au grand public l’omniprésence de la métrologie dans tous les aspects de notre quotidien.

Réchauffement climatique, nanoparticule, intelligence artificielle, radioactivité, … la mesure permet de comprendre le monde qui nous entoure. Lors de ses portes ouvertes, le LNE proposera aux visiteurs, à travers une série d’ateliers et de visites de laboratoires, une plongée dans l’univers de la mesure pour découvrir toute son étendue et son importance.

Voici quelques-uns des nombreux sujets qui seront abordés par près d’une vingtaine d’ateliers animés par les collaborateurs du LNE. En abordant les sujets de notre quotidien sous l’angle de la métrologie, le LNE célèbre « La science de la mesure » !

Alors que nous célébrons cette année les 150 ans de la signature de la Convention du mètre, le LNE ouvre ses portes le samedi 11 octobre 2025.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit

Une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Laboratoire national de métrologie et d’essais 1, rue Gaston Boissier 75015 Paris