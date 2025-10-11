FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE AEROSCOPIA MUSEE AEROSCOPIA Blagnac

FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE AEROSCOPIA

MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Le musée Aeroscopia accueille la Fête de la Science sur le thème captivant des Intelligences !

Deux jours pour plonger au cœur de ce concept sous toutes ses formes humaine, animale, artificielle ou collective ! Vous êtes invités à découvrir comment l’intelligence se manifeste dans l’aéronautique, la nature ou encore les technologies de demain.

Au programme ateliers interactifs, expériences immersives, conférences passionnantes et démonstrations étonnantes menées par des experts, des chercheurs, mais aussi des entreprises emblématiques comme Airbus, Thales ou des laboratoires universitaires. Vous pourrez par exemple expérimenter la réalité virtuelle avec l’aéroclub Alpha-Sierra, tester votre intelligence émotionnelle, ou encore débattre des enjeux de l’intelligence artificielle dans l’aviation.

Le musée propose également des visites guidées de ses avions mythiques, un spectacle de danse inspiré du vol et de l’intelligence du corps, ainsi que des animations familiales pour éveiller votre curiosité.

Une belle occasion de conjuguer science, découverte et plaisir au cœur du patrimoine aéronautique toulousain !

Vous pouvez consulter le programme complet sur le site internet du musée. 12 .

MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 39 42 00 info@musee-aeroscopia.fr

English :

The Aeroscopia Museum hosts the Fête de la Science on the captivating theme of Intelligences !

German :

Das Museum Aeroscopia begrüßt die Fête de la Science mit dem spannenden Thema Intelligenzen !

Italiano :

Il Museo Aeroscopia ospita la Festa della Scienza sull’appassionante tema delle Intelligenze !

Espanol :

El Museo Aeroscopia acoge la Fiesta de la Ciencia sobre el apasionante tema de las Inteligencias

