Fête de la Science au Musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Le musée Crozatier ouvre ses portes gratuitement et devient le cœur du village des sciences où différents stands auront pour thème Intelligences . Offrez-vous une plongée au cœur des sciences grâce au Village des Sciences du Puy-en-Velay !

English :

The Musée Crozatier opens its doors free of charge and becomes the heart of the Village des Sciences, where various stands will be dedicated to the theme of « Intelligences ». Dive into the heart of science at the Village des Sciences in Le Puy-en-Velay!

German :

Das Crozatier-Museum öffnet seine Türen kostenlos und wird zum Herzstück des Wissenschaftsdorfes, wo verschiedene Stände das Thema « Intelligenz » behandeln. Gönnen Sie sich einen Einblick in die Wissenschaft im Wissenschaftsdorf von Puy-en-Velay!

Italiano :

Il Musée Crozatier apre le sue porte gratuitamente e diventa il cuore del Village des Sciences, con una serie di stand sul tema « Intelligenze ». Fate un tuffo nel cuore della scienza al Village des Sciences di Le Puy-en-Velay!

Espanol :

El Museo Crozatier abre sus puertas gratuitamente y se convierte en el corazón del Village des Sciences, con una serie de stands en torno al tema de las « Inteligencias ». Sumérjase en el corazón de la ciencia en el Village des Sciences de Le Puy-en-Velay

