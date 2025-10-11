FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSEE DE JUBLAINS Musée archéologique départemental Jublains

FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSEE DE JUBLAINS Musée archéologique départemental Jublains samedi 11 octobre 2025.

FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSEE DE JUBLAINS

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11

Organisée par le ministère de l‘Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis 1991, la Fête de la science propose des événements ouverts à tous, gratuits, inventifs, attractifs et ludiques.

Pour cette 34e édition, le thème à l’honneur est sur les intelligences .

VISITE DU TEMPLE EN REALITE VIRTUELLE

Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants de Noviodunum se réunissaient pour prier et honorer leur divinité. Situé au nord de la ville antique, le sanctuaire édifié à l’époque romaine succède au lieu de culte gaulois. La restitution en réalité virtuelle de l’édifice en dévoile désormais toute la majesté ! En compagnie du guide et tablette à la main, déambulez le long des galeries à colonnes du sanctuaire, approchez du temple aux proportions impressionnantes, laissez-vous surprendre par cette architecture monumentale aux couleurs oubliées. .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

Organized by the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation since 1991, the Fête de la science offers events that are open to all, free, inventive, attractive and fun.

German :

Die Fête de la science wird seit 1991 vom Ministerium für Hochschulbildung, Forschung und Innovation organisiert und bietet Veranstaltungen, die für alle offen sind, kostenlos, erfinderisch, attraktiv und unterhaltsam.

Italiano :

Organizzata dal Ministero dell’Istruzione Superiore, della Ricerca e dell’Innovazione dal 1991, la Fête de la science offre eventi aperti a tutti, gratuiti, inventivi, attraenti e divertenti.

Espanol :

Organizada por el Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación desde 1991, la Fiesta de la Ciencia ofrece actos abiertos a todos, gratuitos, ingeniosos, atractivos y divertidos.

