Fête de la Science, au Musée gallo-romain Route du château Claracq

Fête de la Science, au Musée gallo-romain

Route du château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Petits et grands pourront découvrir les coulisses du musée et les secrets des différents métiers de l’archéologie. Ateliers jeune public initiation aux fouilles archéologiques. Visite libre et guidée de la collection permanente. Visites flash des réserves du musée. sur réservation. .

Route du château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

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English : Fête de la Science, au Musée gallo-romain

L’événement Fête de la Science, au Musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-03-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran