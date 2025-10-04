Fête de la Science au Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Fête de la Science au Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.

Fête de la Science au Muséum

Du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025.

Anim’expo « Ca’malins »

Samedi 4 et dimanche 5 octobre à 10h30, 15h et 16h30



Visite flash « Intelligences animales »

Samedi 4 et dimanche 5 octobre à 11h30.

Du 08/10 au 15/10/2025 le mercredi à partir de 15h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-08

Le Muséum proposera à l’occasion de la Fête de la Science des visites et des animations dans ses espaces d’expositions et hors les murs.Enfants

Sur le thème « intelligence(s) », la Fête de la Science se déroule cette année du 3 au 13 octobre.

Le Muséum proposera à cette occasion des visites et des animations dans ses espaces d’expositions et hors les murs.



• Anim’expo « Ca’malins »

Samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre à 10h30, 15h et 16h30



Connaissez-vous les chameaux, les dromadaires ou les lamas ? Avec une mini-expo, des activités ludiques et un médiateur scientifique, découvrez l’histoire de la grande famille des camélidés. De leur parenté à leurs environnements, en passant par leur domestication, venez en apprendre un peu plus sur ces animaux fascinants. Ils font preuve d’une sensibilité et d’une intelligence remarquable, contribuant au développement de nos sociétés, parfois de façon insoupçonnée, depuis des millénaires.

Exposition et mallette pédagogique réalisées en partenariat avec les étudiants en médiation scientifique, dans le cadre du programme AMIDEX MEDDU2S d’Aix-Marseille-Université, et en lien avec l’année mondiale 2024 des camélidés de l’ONU.



Pour toutes et tous à partir de 6 ans.

Inscription par téléphone du lundi au vendredi matin 04 91 14 59 55 ou le jour même, à l’accueil, en fonction des places disponibles.



« Ca’malins » sera aussi au Festival des Sciences et de l’Innovation de Marseille Esplanade Bargemon, Samedi 11 octobre et dimanche 12 octobre de 10h à 17h Entrée libre et gratuite.





• Visite flash « Intelligences animales »

Samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre à 11h30 et mercredis 8 et 15 octobre à 15h

Découvrez ou redécouvrez le parcours permanent du Muséum « Terre d’évolution » au regard des intelligences animales dans cette visite spéciale Fête de la Science 2025 !



Pour toutes et tous à partir de 8 ans

Durée environ 25 min

Inscription par téléphone du lundi au vendredi matin 04 91 14 59 55 ou le jour même, à l’accueil, en fonction des places disponibles. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To mark the Fête de la Science, the Museum will be offering tours and events in its exhibition spaces and beyond.

German :

Das Muséum wird anlässlich der Fête de la Science Besichtigungen und Animationen in seinen Ausstellungsräumen und außerhalb der Mauern anbieten.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Science, il Museo offrirà visite ed eventi nelle aree espositive e all’esterno del Museo.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, el Museo ofrecerá visitas y actos en sus espacios de exposición y en el exterior del Museo.

L’événement Fête de la Science au Muséum Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Ville de Marseille