Fête de la Science avec le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Route de Montmeyan Quinson

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Le Musée s’inscrit une nouvelle fois au programme de la Fête de la Science ! On vous invite à participer aux animations et ateliers passionnants au Musée et au Préhistosite sans oublier la visite de la grotte.

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

The Museum is once again taking part in the Fête de la Science! We invite you to take part in exciting activities and workshops at the Museum and the Prehistosite, not forgetting a visit to the cave.

German :

Das Museum nimmt erneut am Programm der Fête de la Science teil! Wir laden Sie ein, an den spannenden Animationen und Workshops im Museum und im Préhistosite teilzunehmen, ohne dabei den Besuch der Höhle zu vergessen.

Italiano :

Il Museo partecipa ancora una volta alla Festa della Scienza! Vi invitiamo a partecipare alle emozionanti attività e ai laboratori del Museo e del Prehistosite, senza dimenticare una visita alla grotta.

Espanol :

El Museo participa un año más en la Fiesta de la Ciencia Le invitamos a participar en las apasionantes actividades y talleres del Museo y del Prehistositio, sin olvidar una visita a la cueva.

L’événement Fête de la Science avec le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Quinson a été mis à jour le 2025-04-04 par Département des Alpes-de-Haute-Provence