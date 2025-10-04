FÊTE DE LA SCIENCE Banyuls-sur-Mer
FÊTE DE LA SCIENCE
Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Ateliers proposés tout au long de la journée. Accueil du public par les scientifiques pour échanger sur la recherche menée au sein du Laboratoire Arago.
Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
English :
Workshops throughout the day. Scientists welcome the public to talk about research at the Arago Laboratory.
German :
Den ganzen Tag über werden Workshops angeboten. Empfang der Öffentlichkeit durch die Wissenschaftler, um sich über die im Laboratoire Arago durchgeführte Forschung auszutauschen.
Italiano :
Workshop durante tutta la giornata. Gli scienziati accolgono il pubblico per parlare delle ricerche condotte presso il Laboratorio Arago.
Espanol :
Talleres durante todo el día. Los científicos reciben al público para hablar de las investigaciones que se llevan a cabo en el Laboratorio de Arago.
