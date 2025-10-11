Fête de la science Belleville Belleville-en-Beaujolais

Fête de la science Belleville Belleville-en-Beaujolais samedi 11 octobre 2025.

Fête de la science

Belleville 68 rue de la République Belleville-en-Beaujolais Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Animations familiales dans le cadre de la fête de la sciences au musée de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais en lien avec l’exposition « Gabriel Voisin inventer sans limites ».

.

Belleville 68 rue de la République Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 44 67 hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

English :

Family activities as part of the Science Festival at the Hôtel-Dieu museum in Belleville-en-Beaujolais, in connection with the exhibition « Gabriel Voisin: inventing without limits ».

German :

Familienunterhaltung im Rahmen des Fests der Wissenschaften im Museum des Hôtel-Dieu in Belleville-en-Beaujolais in Verbindung mit der Ausstellung « Gabriel Voisin: inventer sans limites » (Gabriel Voisin: Erfinden ohne Grenzen).

Italiano :

Attività per famiglie nell’ambito del Festival della Scienza presso il museo Hôtel-Dieu di Belleville-en-Beaujolais in relazione alla mostra « Gabriel Voisin: inventare senza limiti ».

Espanol :

Actividades familiares en el marco de la Fiesta de la Ciencia en el museo Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais con motivo de la exposición « Gabriel Voisin: inventar sin límites ».

L’événement Fête de la science Belleville-en-Beaujolais a été mis à jour le 2025-08-17 par Beaujolais Tourisme