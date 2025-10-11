Fête de la science Belleville Belleville-en-Beaujolais
Fête de la science Belleville Belleville-en-Beaujolais samedi 11 octobre 2025.
Fête de la science
Belleville 68 rue de la République Belleville-en-Beaujolais Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Animations familiales dans le cadre de la fête de la sciences au musée de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais en lien avec l’exposition « Gabriel Voisin inventer sans limites ».
.
Belleville 68 rue de la République Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 44 67 hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
English :
Family activities as part of the Science Festival at the Hôtel-Dieu museum in Belleville-en-Beaujolais, in connection with the exhibition « Gabriel Voisin: inventing without limits ».
German :
Familienunterhaltung im Rahmen des Fests der Wissenschaften im Museum des Hôtel-Dieu in Belleville-en-Beaujolais in Verbindung mit der Ausstellung « Gabriel Voisin: inventer sans limites » (Gabriel Voisin: Erfinden ohne Grenzen).
Italiano :
Attività per famiglie nell’ambito del Festival della Scienza presso il museo Hôtel-Dieu di Belleville-en-Beaujolais in relazione alla mostra « Gabriel Voisin: inventare senza limiti ».
Espanol :
Actividades familiares en el marco de la Fiesta de la Ciencia en el museo Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais con motivo de la exposición « Gabriel Voisin: inventar sin límites ».
L’événement Fête de la science Belleville-en-Beaujolais a été mis à jour le 2025-08-17 par Beaujolais Tourisme