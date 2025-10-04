Fête de la science Salle des fêtes Bouxurulles

Fête de la science Salle des fêtes Bouxurulles samedi 4 octobre 2025.

Fête de la science

Salle des fêtes Route de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-04

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-04

La Fête de la Science à la campagne.

Un évènement à ne pas manquer quand on est curieux et qu’on aime s’amuser Sciences de l’environnement, Sciences de l’ingénieur, Sciences de la Terre et de l’univers, de l’espace (physique, ornithologie, musicologie, écologie, maths, chimie, astronomie). Conférences, ateliers, débats observations.

Avec Olivier Collet Maître de conférence, Laurent Zakowski luthier et Appoline CATALAN, Gérard Bonhomme Physicien, Thibaud Etienne Physicien , association Hale’Bopp astronomie, association Ode’Dehors, et Bertrand KERNEL association les petits castors.Tout public

0 .

Salle des fêtes Route de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 95 45 99 04 olivier.collet@univ-lorraine.fr

English :

Fête de la Science in the countryside.

An event not to be missed if you’re curious and like to have fun: environmental sciences, engineering sciences, earth and universe sciences, space sciences (physics, ornithology, musicology, ecology, maths, chemistry, astronomy). Lectures, workshops, debates, observations.

With Olivier Collet: Senior lecturer, Laurent Zakowski: violin maker and Appoline CATALAN, Gérard Bonhomme: Physicist, Thibaud Etienne: Physicist, association Hale’Bopp: astronomy, association Ode?Dehors, and Bertrand KERNEL: association les petits castors.

German :

Das Fest der Wissenschaft auf dem Land.

Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie neugierig sind und sich gerne amüsieren: Umweltwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Erd- und Weltraumwissenschaften (Physik, Ornithologie, Musikwissenschaft, Ökologie, Mathematik, Chemie, Astronomie). Vorträge, Workshops, Debatten Beobachtungen.

Mit Olivier Collet: Dozent, Laurent Zakowski: Geigenbauer und Appoline CATALAN, Gérard Bonhomme: Physiker, Thibaud Etienne: Physiker , Association Hale’Bopp: Astronomie, Association Ode?Dehors, und Bertrand KERNEL: Association les petits castors (Verein der kleinen Biber).

Italiano :

La Festa della Scienza in campagna.

Un evento da non perdere se siete curiosi e vi piace divertirvi: scienze ambientali, scienze ingegneristiche, scienze della terra e dello spazio (fisica, ornitologia, musicologia, ecologia, matematica, chimica, astronomia). Conferenze, laboratori, dibattiti, osservazioni.

Con Olivier Collet: docente senior, Laurent Zakowski: liutaio e Appoline CATALAN, Gérard Bonhomme: fisico, Thibaud Etienne: fisico, associazione Hale’Bopp: astronomia, associazione Ode?Dehors e Bertrand KERNEL: associazione les petits castors.

Espanol :

La Fiesta de la Ciencia en el campo.

Un acontecimiento que no debe perderse si es curioso y le gusta divertirse: ciencias medioambientales, ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra y del espacio (física, ornitología, musicología, ecología, matemáticas, química, astronomía). Conferencias, talleres, debates, observaciones.

Con Olivier Collet: profesor titular, Laurent Zakowski: fabricante de violines y Appoline CATALAN, Gérard Bonhomme: físico, Thibaud Etienne: físico, asociación Hale’Bopp: astronomía, asociación Ode’Dehors y Bertrand KERNEL: asociación les petits castors.

