Fête de la science Ville de Brest Brest

Ville de Brest Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-13

C’est un évènement national de culture scientifique et technique, porté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Depuis plus de 30 ans, il répond aux attentes des citoyens et des scientifiques en favorisant les échanges sur la science et le partage de savoirs. Cet évènement annuel offre une occasion exceptionnelle de venir à la rencontre de chercheurs passionnés issus de différentes disciplines, et d’obtenir des réponses à nos questions sur des sujets aussi divers que l’environnement, l’astronomie, la biologie, la chimie, les mathématiques, la robotique, la sociologie, les changements climatiques, l’histoire des Sciences et des Techniques…

Ce rendez-vous très attendu met chaque année en lumière l’ensemble des acteurs scientifiques du territoire national et leur désir de partager leurs connaissances avec le grand public. Organismes de recherche, universités, entreprises, associations, établissements scolaires, collectivités locales et citoyens… Chaque année, ces temps de rencontres et d’échanges permettent de partager les connaissances et de répondre aux interrogations des citoyens.

Villages des Sciences, ateliers pédagogiques, tables rondes, conférences, expositions, visites de laboratoires, débats… à différents lieux en France, en Bretagne et dans le Finistère… Ce sont autant de dispositifs qui ponctuent cet événement et sensibilisent plus particulièrement les citoyens à la culture scientifique.

L’édition 2025 est placée sous le thème Intelligence(s).

Intelligence artificielle, cognition animale, stratégie des plantes ou encore communication cellulaire… En 2025, la Fête de la Science vous propose d’explorer les innombrables formes que peut prendre l’intelligence, bien au-delà des frontières humaines.

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle bouscule nos repères. Omniprésente dans les médias, elle suscite fascination et inquiétudes jusqu’où ira-t-elle ? Peut-elle dépasser l’intelligence humaine ? Mais au fond, de quelle intelligence parle-t-on ?

Longtemps considérée comme une capacité propre à l’espèce humaine, l’intelligence s’est peu à peu révélée sous des aspects plus complexes et variés. D’abord mesurée par un chiffre le fameux QI –, elle est aujourd’hui pensée comme un ensemble de compétences diverses, qu’on observe aussi bien chez les animaux, les végétaux, les cellules… que dans les machines.

À travers cette nouvelle édition, la Fête de la Science invite petits et grands à repenser cette notion centrale, à questionner nos certitudes, et à mieux comprendre les formes d’intelligences.

Programme disponible en ligne .

Ville de Brest Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne

