FÊTE DE LA SCIENCE MAISON GARONNE Cazères

MAISON GARONNE 2 rue Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

La Médiathèque de Cazères et Maison Garonne s’associent à leurs partenaires éducatifs et culturels pour un parcours entièrement gratuit sur les différentes intelligences.

Intelligence artificielle, intelligence animale et intelligence végétale seront les 3 axes principaux de l’édition 2025 de la Fête de la science à Cazères-sur-Garonne. Mais, il y aura aussi des blobs, un parcours de jeux pour découvrir les différentes formes d’intelligence et même un peu de philo pour répondre à la grande question c’est quoi l’intelligence ? .

MAISON GARONNE 2 rue Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

English :

The Médiathèque de Cazères and Maison Garonne are teaming up with their educational and cultural partners to offer a free course on different intelligences.

German :

Die Mediathek von Cazères und Maison Garonne schließen sich mit ihren Bildungs- und Kulturpartnern zusammen, um einen völlig kostenlosen Parcours über die verschiedenen Intelligenzen zu veranstalten.

Italiano :

La Médiathèque de Cazères e la Maison Garonne uniscono le forze con i loro partner educativi e culturali per offrire un corso gratuito sulle diverse intelligenze.

Espanol :

La Mediateca de Cazères y la Casa Garona se unen a sus socios educativos y culturales para ofrecer un curso gratuito sobre las diferentes inteligencias.

