FETE DE LA SCIENCE Place de l’hôtel de ville Cazères

FETE DE LA SCIENCE Place de l’hôtel de ville Cazères mercredi 1 octobre 2025.

FETE DE LA SCIENCE

Place de l’hôtel de ville MEDIATHEQUE Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-01

Fête de la Science à Cazères.

La Fête de la science, événement phare et populaire, célèbre le partage des sciences à travers des milliers d’événements interactifs et gratuits.

La Médiathèque de Cazères et Maison Garonne s’associent à leurs partenaires éducatifs et culturels pour un parcours sur les différentes intelligences.

Intelligence artificielle, intelligence animale et intelligence végétale seront les 3 axes principaux de l’édition 2025 de la Fête de la science à Cazères-sur-Garonne.

Mais, il y aura aussi des blobs, un parcours de jeux pour découvrir les différentes formes d’intelligence et même un peu de philo pour répondre à la grande question c’est quoi être intelligent ? .

Place de l’hôtel de ville MEDIATHEQUE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Fête de la Science in Cazères.

The Fête de la Science is a popular, flagship event that celebrates the sharing of science through thousands of free, interactive events.

German :

Fête de la Science (Fest der Wissenschaft) in Cazères.

Die Fête de la Science, ein beliebtes und führendes Ereignis, feiert den Austausch über die Wissenschaft mit Tausenden von interaktiven und kostenlosen Veranstaltungen.

Italiano :

Festa della Scienza a Cazères.

La Fête de la Science è un evento popolare che celebra la condivisione della scienza attraverso migliaia di eventi gratuiti e interattivi.

Espanol :

Fiesta de la Ciencia en Cazères.

La Fête de la Science es un acontecimiento emblemático y popular que celebra la divulgación de la ciencia a través de miles de actos interactivos y gratuitos.

L’événement FETE DE LA SCIENCE Cazères a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE