Fête de la science cercle philosophique Riotord

Fête de la science cercle philosophique Riotord dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la science cercle philosophique

médiathèque Riotord Haute-Loire

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 20:00:00

2025-10-05

De 17h à 20h Échange et apprentissages sur la philosophie grâce aux apports d’une enseignante en philosophie.

médiathèque Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

5pm to 8pm Exchange and learn about philosophy from a philosophy teacher.

German :

17.00 bis 20.00 Uhr Austausch und Lernen über Philosophie mit Hilfe einer Philosophielehrerin.

Italiano :

Dalle 17.00 alle 20.00 Discutere e imparare la filosofia con un insegnante di filosofia.

Espanol :

De 17:00 a 20:00 horas Debate y aprende sobre filosofía de la mano de un profesor de filosofía.

