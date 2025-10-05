Fête de la science cercle philosophique Riotord
Fête de la science cercle philosophique Riotord dimanche 5 octobre 2025.
Fête de la science cercle philosophique
médiathèque Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05 20:00:00
Date(s) :
2025-10-05
De 17h à 20h Échange et apprentissages sur la philosophie grâce aux apports d’une enseignante en philosophie.
.
médiathèque Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
5pm to 8pm Exchange and learn about philosophy from a philosophy teacher.
German :
17.00 bis 20.00 Uhr Austausch und Lernen über Philosophie mit Hilfe einer Philosophielehrerin.
Italiano :
Dalle 17.00 alle 20.00 Discutere e imparare la filosofia con un insegnante di filosofia.
Espanol :
De 17:00 a 20:00 horas Debate y aprende sobre filosofía de la mano de un profesor de filosofía.
L’événement Fête de la science cercle philosophique Riotord a été mis à jour le 2025-09-23 par Haut Pays du Velay Tourisme