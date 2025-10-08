Fête de la science Chaource
Mercredi 8 octobre CHAOURCE Fête de la science. A 14h30 à la MJC-MPT de Chaource.
Ateliers scientifiques et découvertes gratuit pour les familles. La MJC-MPT de Chaource et la Maison de la Science de Sainte-Savine proposent un des ateliers scientifiques ludiques gratuits !
Renseignements cbarnay.mjcdechaource@gmail.com / +33 (0)7 81 94 47 28 .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com
