Fête de la science Chaource

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

2025-10-08 14:30:00

2025-10-08

2025-10-08

Mercredi 8 octobre CHAOURCE Fête de la science. A 14h30 à la MJC-MPT de Chaource.

Ateliers scientifiques et découvertes gratuit pour les familles. La MJC-MPT de Chaource et la Maison de la Science de Sainte-Savine proposent un des ateliers scientifiques ludiques gratuits !

Renseignements cbarnay.mjcdechaource@gmail.com / +33 (0)7 81 94 47 28 .

1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com

