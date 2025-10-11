Fête de la science Campus de Cholet Cholet

Campus de Cholet Boulevard Pierre Lecoq Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Philippe Bochereau, créateur des Jardins Kit’éco, partagera sa vision et son expérience autour de la vitalité des sols et de leur rôle essentiel pour notre futur commun. Comment préserver et régénérer la terre afin de nourrir durablement l’humanité ? À travers exemples concrets et pistes d’action accessibles à tous, cette conférence invite le public à réfléchir et à agir pour un avenir fertile et respectueux de la planète. .

Campus de Cholet Boulevard Pierre Lecoq Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 49 15 81 philippe.bochereau@outlook.fr

