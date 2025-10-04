Fête de la Science Chooz

Au programme La Fabrique à Fake News (sur réservation).Vous croyez tout ce que vous lisez ? Pas si sûr… Avec l’association La Pellicule Ensorcelée, partez pour deux heures de décryptage malin dès 6 ans. On démonte ensemble les mécanismes de la désinformation, on invente nos propres fake news, puis on réfléchit à comment elles deviennent virales. Ludique et… terriblement actuel !Ateliers limités à 15 personnes par séance inscription obligatoire visiteredf-chooz@edf.frL’IA dans tous ses états L’intelligence artificielle, ça vous intrigue ? En accès libre et continu, La Souris Grise vous embarque dans un univers plein de surprises. Jeux, expériences interactives, démos insolites petits et grands vont découvrir que l’IA n’est pas que des algorithmes… c’est déjà une aventure humaine et technologique qui nous concerne tous. Expériences de Réalité Virtuelle Plongez dans des univers immersifs grâce à des expériences de réalité virtuelle accessibles tout au long de la journée.Exposition “Mes parents, les écrans et moi ! ”Un espace familial pour réfléchir ensemble à notre rapport aux écrans, comprendre leur influence et partager des pistes pour mieux les apprivoiserPhilippe Boulanger à Chooz un regard unique sur l’intelligence artificielle et le futur .À 17h, place au grand rendez-vous de la journée Philippe Boulanger, docteur en informatique et spécialiste reconnu de l’innovation. Passé par des entreprises emblématiques comme Apple, IBM ou Sony, il accompagne aujourd’hui dirigeants et équipes dans leurs transformations. Conférencier de renom, élu président de l’Association Française des Conférenciers Professionnels (2020-2022), il viendra partager son regard aiguisé sur l’IA.Ami ou ennemi ? Génie ou menace ? L’occasion parfaite de se poser les vraies questions… et de repartir avec des clés pour l’avenir.Entrée libre et animations gratuites !Que vous soyez passionné·e de sciences, curieux·se ou en quête d’une sortie originale, la Fête de la Science à Chooz promet découvertes, surprises et échanges enrichissants.Que vous soyez passionné, curieux du dimanche ou simple amateur de sorties originales, cette journée est faite pour vous.Venez en famille, entre amis ou en solo vous repartirez avec des idées plein la tête… et l’envie d’en savoir toujours plus.

Centrale nucléaire de Chooz Espace Odysselec Chooz 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 38 88 visiteredf-chooz@edf.fr

English :

Program:The Fake News Factory (booking required).do you believe everything you read? Not so sure? With the association La Pellicule Ensorcelée, set off for two hours of clever deciphering from age 6 upwards. Together, we’ll dismantle the mechanisms of misinformation, invent our own fake news, then think about how they go viral. Fun and? terribly topical! Workshops limited to 15 people per session? registration required: visiteredf-chooz@edf.frL?IA Artificial intelligence, does it intrigue you? La Souris Grise offers free access to a world full of surprises. With games, interactive experiences and unusual demos, young and old alike will discover that AI isn’t just algorithms? it’s a human and technological adventure that concerns us all. Virtual Reality Experiences Immerse yourself in immersive worlds with virtual reality experiences available throughout the day.My Parents, Screens and Me exhibitionA family space to reflect together on our relationship with screens, understand their influence and share ideas on how to tame them betterPhilippe Boulanger at Chooz: a unique look at artificial intelligence and the future.At 5pm, the day?s big event: Philippe Boulanger, PhD in computer science and recognized innovation specialist. He has worked for emblematic companies such as Apple, IBM and Sony, and today supports managers and teams in their transformations. A renowned speaker, elected President of the Association Française des Conférenciers Professionnels (2020-2022), he will share his keen insight into AI.Friend or foe? Genius or threat? Whether you’re a science enthusiast, just curious, or looking for an original outing, the Fête de la Science à Chooz promises discoveries, surprises and enriching exchanges.Whether you’re an enthusiast, just curious, or just looking for an original outing, this is the day for you.Come as a family, with friends or on your own: you’ll leave with lots of ideas? and the desire to find out more.

German :

Auf dem Programm:Die Fake-News-Fabrik (mit Reservierung).Glauben Sie alles, was Sie lesen? Sind Sie sich da nicht sicher? Mit dem Verein La Pellicule Ensorcelée können Sie sich auf eine zweistündige Entschlüsselungsreise begeben. Wir nehmen gemeinsam die Mechanismen der Desinformation auseinander, erfinden unsere eigenen Fake News und überlegen dann, wie sie viral gehen. Workshops sind auf 15 Personen pro Sitzung begrenzt. Anmeldung erforderlich: visiteredf-chooz@edf.frL?IA in allen seinen Zuständen Künstliche Intelligenz fasziniert Sie? La Souris Grise ist frei zugänglich und entführt Sie in eine Welt voller Überraschungen. Spiele, interaktive Experimente, ungewöhnliche Demos: Groß und Klein werden entdecken, dass KI nicht nur aus Algorithmen besteht, sondern ein menschliches und technologisches Abenteuer ist, das uns alle betrifft. Virtual-Reality-Erfahrungen Tauchen Sie mithilfe von Virtual-Reality-Erfahrungen, die den ganzen Tag über zugänglich sind, in immersive Welten ein.Ausstellung « Meine Eltern, die Bildschirme und ich » Ein Familienbereich, um gemeinsam über unsere Beziehung zu Bildschirmen nachzudenken, ihren Einfluss zu verstehen und Wege aufzuzeigen, wie wir sie besser zähmen könnenPhilippe Boulanger in Chooz: ein einzigartiger Blick auf künstliche Intelligenz und die Zukunft Um 17 Uhr findet die große Veranstaltung des Tages statt: Philippe Boulanger, Doktor der Informatik und anerkannter Experte für Innovation. Er war bei namhaften Unternehmen wie Apple, IBM oder Sony tätig und begleitet heute Führungskräfte und Teams bei der Transformation. Als renommierter Redner, der zum Präsidenten der Association Française des Conférenciers Professionnels (2020-2022) gewählt wurde, wird er seinen scharfen Blick auf die KI teilen.Freund oder Feind? Genie oder Bedrohung? Die perfekte Gelegenheit, sich die richtigen Fragen zu stellen und mit Schlüsseln für die Zukunft nach Hause zu gehen.Freier Eintritt und kostenlose Animationen!Ob Sie sich für Wissenschaft begeistern, neugierig sind oder einen originellen Ausflug suchen, das Wissenschaftsfest in Chooz verspricht Entdeckungen, Überraschungen und einen bereichernden Austausch.Ob Sie sich für Wissenschaft begeistern, neugierig sind oder einfach nur originelle Ausflüge lieben, dieser Tag ist wie für Sie gemacht.Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein: Sie werden mit vielen Ideen im Kopf nach Hause gehen und Lust darauf haben, immer mehr zu wissen.

Italiano :

In programma: La fabbrica delle fake news (su prenotazione) Credete a tutto ciò che leggete? Non ne siete così sicuri? Unitevi a La Pellicule Ensorcelée per due ore di decifrazione intelligente a partire dai 6 anni. Insieme smonteremo i meccanismi della disinformazione, inventeremo le nostre fake news e penseremo a come diventano virali. Workshop limitato a 15 persone per sessione? Iscrizione obbligatoria: visiteredf-chooz@edf.frL?IA L’intelligenza artificiale, vi incuriosisce? La Souris Grise offre l’accesso gratuito a un mondo pieno di sorprese. Giochi, esperienze interattive, dimostrazioni insolite: grandi e piccini scopriranno che l’intelligenza artificiale non è solo algoritmi, ma è già un’avventura umana e tecnologica che ci riguarda tutti. Esperimenti di realtà virtuale Immergetevi in mondi immersivi con esperienze di realtà virtuale disponibili per tutto il giorno.Mostra I miei genitori, gli schermi e io Uno spazio familiare dove riflettere insieme sul nostro rapporto con gli schermi, comprenderne l’influenza e condividere idee su come domarli meglioPhilippe Boulanger a Chooz: uno sguardo unico sull’intelligenza artificiale e il futuro Alle 17.00, è il momento del grande evento della giornata: Philippe Boulanger, dottore in informatica e specialista riconosciuto dell’innovazione. Ha lavorato per aziende emblematiche come Apple, IBM e Sony, e oggi aiuta i manager e i team a trasformare le loro aziende. Oratore di fama, eletto Presidente dell’Association Française des Conférenciers Professionnels (2020-2022), condividerà la sua acuta visione dell’IA: amica o nemica? Genio o minaccia? Che siate appassionati di scienza, semplici curiosi o in cerca di un’uscita originale, la Fête de la Science a Chooz promette scoperte, sorprese e scambi gratificanti.Che siate appassionati, semplici curiosi di domenica o semplicemente amanti delle uscite originali, questa è la giornata che fa per voi.Venite in famiglia, con gli amici o da soli: ve ne andrete con tante idee e la voglia di saperne di più.

Espanol :

En el programa: La fábrica de noticias falsas (previa reserva) ¿Cree todo lo que lee? ¿No está tan seguro? Únete a La Pellicule Ensorcelée durante dos horas de desciframiento inteligente a partir de los 6 años. Juntos, desmontaremos los mecanismos de la desinformación, inventaremos nuestras propias noticias falsas y luego pensaremos en cómo se hacen virales. Talleres limitados a 15 personas por sesión? inscripción obligatoria: visiteredf-chooz@edf.frL?IA Inteligencia artificial, ¿le intriga? La Souris Grise ofrece acceso gratuito a un mundo lleno de sorpresas. Juegos, experiencias interactivas, demostraciones insólitas: grandes y pequeños descubrirán que la IA no son sólo algoritmos… es ya una aventura humana y tecnológica que nos concierne a todos. Experimentos de realidad virtual Sumérjase en mundos inmersivos con experiencias de realidad virtual disponibles durante todo el día.Exposición Mis padres, las pantallas y yo Un espacio familiar donde reflexionar juntos sobre nuestra relación con las pantallas, comprender su influencia y compartir ideas sobre cómo domarlas mejorPhilippe Boulanger en Chooz: una mirada única sobre la inteligencia artificial y el futuro A las 17:00, llega el gran acontecimiento del día: Philippe Boulanger, doctor en informática y reconocido especialista en innovación. Ha trabajado para empresas emblemáticas como Apple, IBM y Sony, y ahora ayuda a directivos y equipos a transformar sus empresas. Conferenciante de renombre, elegido Presidente de la Association Française des Conférenciers Professionnels (2020-2022), compartirá su aguda visión de la IA.¿Amiga o enemiga? ¿Genio o amenaza? La Fiesta de la Ciencia de Chooz promete descubrimientos, sorpresas e intercambios enriquecedores para los aficionados a la ciencia, los curiosos o los amantes de las salidas originales.Venga en familia, con amigos o solo: saldrá con muchas ideas… y ganas de saber más.

