Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité maison du Charron Bouxurulles

Informations pratiques

Bouxurulles

Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité

maison du Charron 11 Grande rue Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité.Adultes

0 .

maison du Charron 11 Grande rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87

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English :

Science Festival Conference – AI, Knowledge, and Reliability.

L’événement Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité Bouxurulles a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT