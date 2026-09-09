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Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité maison du Charron Bouxurulles

jeudi 8 octobre 2026 · maison du Charron · Bouxurulles

Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité maison du Charron Bouxurulles

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
maison du Charron
Adresse
11 Grande rue
Ville
88130 Bouxurulles
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Bouxurulles

Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité

maison du Charron 11 Grande rue Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité.Adultes
0  .

maison du Charron 11 Grande rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87 

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English :

Science Festival Conference – AI, Knowledge, and Reliability.

L’événement Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité Bouxurulles a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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