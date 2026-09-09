Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité maison du Charron Bouxurulles
jeudi 8 octobre 2026 · maison du Charron · Bouxurulles
Informations pratiques
Bouxurulles
Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité
maison du Charron 11 Grande rue Bouxurulles Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité.Adultes
0 .
maison du Charron 11 Grande rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87
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English :
Science Festival Conference – AI, Knowledge, and Reliability.
L’événement Fête de la science conférence – IA connaissances et fiabilité Bouxurulles a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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