Fête de la science Conférence La lumière et la bande dessinée

Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-10

Grand public 18h30 20h00 aux Archives départementales de Rodez

Intervenant Philippe Arguel, professeur à l’université Toulouse III et chercheur au LASS-CNRS (équipe photonique)

Conférence : La lumière et la bande dessinée

Comment la BD met-elle en scène la lumière ? Exploration de l’optique cachée dans les vignettes de vos albums !

Et si on regardait la bande dessinée autrement ? Avez-vous déjà remarqué combien la lumière y joue un rôle essentiel ? Ombres, reflets, halos, éclairs ou couchers de soleil les phénomènes lumineux s’y glissent partout… parfois de manière réaliste, parfois avec fantaisie, et souvent sans qu’on s’en aperçoive.

À travers un parcours ludique et visuel, cette conférence invite petits et grands à découvrir comment la BD met en scène les effets de lumière que nous côtoyons tous les jours. L’occasion d’explorer des notions d’optique à partir d’images issues de bandes dessinées jeunesse, tout en s’émerveillant de la créativité des auteurs.

Vous verrez la lumière autrement — et vos BD aussi !

Un rendez-vous où art et science s’allient pour éveiller la curiosité, développer l’esprit critique… et s’amuser ! .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

General public: 6:30 pm ? 8:00 pm at the Archives départementales de Rodez

Speaker Philippe Arguel, professor at Toulouse III University and researcher at LASS-CNRS (photonics team)

German :

Allgemeines Publikum: 18.30 Uhr ? 20.00 Uhr im Archives départementales in Rodez

Referent/in: Philippe Arguel, Professor an der Universität Toulouse III und Forscher am LASS-CNRS (Photonik-Team)

Italiano :

Pubblico generale: ore 18.30 ? ore 20.00 presso l’Archivio dipartimentale di Rodez

Relatore: Philippe Arguel, professore all’Università di Tolosa III e ricercatore presso il LASS-CNRS (gruppo di fotonica)

Espanol :

Público en general: 18.30 ? 20.00 h en los Archivos Departamentales de Rodez

Ponente: Philippe Arguel, profesor en la Universidad de Toulouse III e investigador en el LASS-CNRS (equipo de fotónica)

