FÊTE DE LA SCIENCE | Conférence La verrerie près du poulailler Une découverte archéologique à Méru Méru

FÊTE DE LA SCIENCE | Conférence La verrerie près du poulailler Une découverte archéologique à Méru

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

À l’occasion de la Fête de la Science 2025, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru vous convie à une conférence exceptionnelle animée par Martin Zimmermann, chercheur à l’Université de Hambourg.

Intitulée La verrerie près du poulailler mise en perspective historique d’une découverte archéologique du Haut Moyen Âge à Méru , cette intervention s’appuiera sur un atelier récemment découvert sur le territoire méruvien. À partir de ce site, Martin Zimmermann retracera les conditions de vie et de travail dans le milieu artisanal carolingien.

Méru est aujourd’hui reconnue pour sa production d’objets de tabletterie, florissante aux époques moderne et contemporaine. Mais saviez-vous que l’artisanat verrier y était déjà présent bien avant cela ?

En 2008, un diagnostic archéologique mené lors de l’extension de la ZAC Nouvelle France a révélé un atelier de verrerie datant du IXe siècle. Les vestiges découverts — traces d’occupation, éléments de fabrication, mobilier — permettent de mieux comprendre l’histoire et l’activité de ce lieu unique.

Martin Zimmermann, également professeur à l’École Professionnelle Régionale Pour les Vitriers, viendra spécialement d’Allemagne pour replacer cette découverte dans un contexte plus large, à l’échelle européenne, et partager les résultats de ses recherches sur les artisans verriers de l’époque carolingienne.

Une rencontre à ne pas manquer pour les passionnés d’histoire, d’archéologie… et de découvertes insolites !

Accès gratuit, réservation conseillée à reservation@musee-nacre.fr

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

