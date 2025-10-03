Fête de la science conférence « le génie des grands constructeurs, les viaducs de Garabit et du Viaur » Rodez

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Grand public 20h00 22h00 aux Archives départementales de Rodez

Intervenant Jacky Mazars, professeur émérite à l’INP de Grenoble

Cette conférence retrace l’évolution des techniques de construction, de la voûte héritée des Romains aux grands ouvrages métalliques du XIXe siècle. Elle met en lumière le rôle de Gustave Eiffel avec le viaduc de Garabit et la Tour Eiffel, puis l’innovation de Paul Bodin avec le viaduc du Viaur et sa conception en « cantilever ». À travers des simulations numériques, le fonctionnement de ces structures sera analysé en temps réel, illustrant la répartition des efforts et le génie des constructeurs d’hier. Enfin, un parallèle sera fait avec les ouvrages modernes, comme le viaduc de Millau, soulignant la richesse patrimoniale et scientifique de nos régions. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 45 88 53 29 scienceaveyron@gmail.com

English :

General public: 8:00 pm to 10:00 pm at the Archives départementales de Rodez

Speaker Jacky Mazars, Professor Emeritus at INP Grenoble

German :

Allgemeines Publikum: 20.00 ? 22.00 Uhr im Archives départementales in Rodez

Rednerin: Jacky Mazars, emeritierter Professor am INP in Grenoble

Italiano :

Pubblico generico: dalle 20.00 alle 22.00 presso l’Archivio Dipartimentale di Rodez

Relatore ospite: Jacky Mazars, professore emerito dell’INP di Grenoble

Espanol :

Público en general: de 20.00 a 22.00 horas en los Archivos Departamentales de Rodez

Orador invitado: Jacky Mazars, profesor emérito del INP de Grenoble

