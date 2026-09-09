Fête de la science conférence – mercredi de l’environnement récit de l’épopée corallienne Maison du Charron Bouxurulles

Informations pratiques

Bouxurulles

Fête de la science conférence – mercredi de l’environnement récit de l’épopée corallienne

Maison du Charron 11 Grande Rue Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Fête de la science conférence – mercredi de l’environnement Récit de l’épopée corallienne.

Des coraux constructeurs de récifs peuplent les océans de notre planète depuis plus de 500 millions d’années. Sujet d’actualité brûlant, la question de la préservation de ces organismes nous incite à découvrir leur histoire à travers les bouleversements écologiques du passé.

Quelles épreuves ont-ils connu ?

Comment ont-ils réagi, péri ou évolué ?

Et que pouvons nous attendre des capacités de résilience de ces organismes à notre époque ?

Par Raphaël Vasseur ; chercheur en paléontologie : Université de Lorraine.Tout public

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Maison du Charron 11 Grande Rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 95 45 99 04 olivier.collet@univ-lorraine.fr

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English :

Science Festival Lecture – Environment Wednesday: The Story of the Coral Epop.

Reef-building corals have inhabited our planet’s oceans for over 500 million years. A hot-button issue today, the question of preserving these organisms prompts us to explore their history through the ecological upheavals of the past.

What challenges have they faced?

How did they react, perish, or evolve?

And what can we expect from the resilience of these organisms in our time?

By Raphaël Vasseur; paleontology researcher at the University of Lorraine.

L’événement Fête de la science conférence – mercredi de l’environnement récit de l’épopée corallienne Bouxurulles a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT