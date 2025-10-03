Fête de la Science conférence, Procès de l’IA Saint-Laurent-du-Pont

Fête de la Science conférence, Procès de l’IA

Maison des Associations, 1 rue Pasteur Saint-Laurent-du-Pont Isère

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

2025-10-03

Pas moins de 15 chefs d’accusation sont retenus contre l’intelligence artificielle, lors de ce procès théâtralisé.

Maison des Associations, 1 rue Pasteur Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

No fewer than 15 charges were brought against artificial intelligence in this theatrical trial.

German :

In diesem theatralischen Prozess werden nicht weniger als 15 Anklagepunkte gegen die künstliche Intelligenz erhoben.

Italiano :

In questo processo teatrale sono state mosse non meno di 15 accuse all’intelligenza artificiale.

Espanol :

No menos de 15 cargos se han presentado contra la inteligencia artificial en este juicio teatral.

