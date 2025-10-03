Fête de la Science conférence, Procès de l’IA Saint-Laurent-du-Pont
Fête de la Science conférence, Procès de l’IA Saint-Laurent-du-Pont vendredi 3 octobre 2025.
Fête de la Science conférence, Procès de l’IA
Maison des Associations, 1 rue Pasteur Saint-Laurent-du-Pont Isère
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 21:00:00
2025-10-03
Pas moins de 15 chefs d’accusation sont retenus contre l’intelligence artificielle, lors de ce procès théâtralisé.
Maison des Associations, 1 rue Pasteur Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
English :
No fewer than 15 charges were brought against artificial intelligence in this theatrical trial.
German :
In diesem theatralischen Prozess werden nicht weniger als 15 Anklagepunkte gegen die künstliche Intelligenz erhoben.
Italiano :
In questo processo teatrale sono state mosse non meno di 15 accuse all’intelligenza artificiale.
Espanol :
No menos de 15 cargos se han presentado contra la inteligencia artificial en este juicio teatral.
