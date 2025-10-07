Fête de la science Conférence Quand le cerveau nous trompe à la Micro-Folie de Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 19:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Conférence Les pièges de notre pensée comprendre les biais cognitifs dans le cadre de la Fête de la Science le mardi 7 octobre 2025 à la Micro-Folie de Segré.

Saviez-vous que notre cerveau se trompe… souvent ?

Chaque jour, notre intelligence est influencée — voire trompée — par ce que l’on appelle des biais cognitifs des raccourcis mentaux automatiques, souvent utiles, mais parfois trompeurs.

Dans cette conférence accessible et vivante, Pascal Mespouille vous propose de découvrir les principaux biais cognitifs qui influencent nos choix, nos jugements… et parfois nous égarent.

À travers de nombreux exemples concrets, il mettra en lumière comment ces erreurs de pensée sont aussi utilisées par les réseaux informatiques, les algorithmes et les plateformes numériques pour manipuler notre attention et nos décisions.

Une plongée passionnante au cœur de notre cerveau, entre science, psychologie et réflexion citoyenne !

Infos pratiques

Public À partir de 13 ans

Entrée libre .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

Conference ? Les pièges de notre pensée: comprendre les biais cognitifs as part of the Fête de la Science on Tuesday October 7, 2025 at the Micro-Folie in Segré.

German :

Vortrag ? Les pièges de notre pensée: comprendre les biases cognitifs im Rahmen des Fête de la Science am Dienstag, den 7. Oktober 2025 in der Micro-Folie in Segré.

Italiano :

Conferenza ? Le trappole del nostro pensiero: capire i pregiudizi cognitivi, nell’ambito della Festa della Scienza, martedì 7 ottobre 2025 presso la Micro-Folie di Segré.

Espanol :

Conferencia ? Las trampas de nuestro pensamiento: comprender los sesgos cognitivos, en el marco de la Fiesta de la Ciencia, el martes 7 de octubre de 2025 en la Micro-Folie de Segré.

