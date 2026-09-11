Informations pratiques

Mende

FÊTE DE LA SCIENCE – DE LA TERRE AUX ETOILES

Causse de Mende Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de l’événement national de la Fête de la Science.

Un circuit sur le thème du Petit Prince de St Exupéry avec des ateliers autour de la Géologie, la météorologie et l’Astronomie et un jeu de piste.

Observation astronomique le soir si le beau temps est de la partie et que le ciel est dégagé.

Inscription auprès de l’association Sereine en cliquant sur le lien Internet.

Dans le cadre de l’événement national de la Fête de la Science.

Un circuit sur le thème du Petit Prince de St Exupéry avec des ateliers autour de la Géologie, la météorologie et l’Astronomie et un jeu de piste.

Observation astronomique le soir si le beau temps est de la partie et que le ciel est dégagé.

Entrée gratuite — ATTENTION : Places limitées pour préserver une expérience conviviale et immersive. Inscription obligatoire.

Inscription auprès de l’association Sereine en cliquant sur le lien Internet. .

Causse de Mende Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 asso.sereine@gmail.com

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English :

As part of the national « Fête de la Science » event.

A tour based on the theme of Saint-Exupéry’s *The Little Prince*, featuring workshops on geology, meteorology, and astronomy, as well as a scavenger hunt.

Astronomy observation in the evening, weather permitting and if the sky is clear.

Register with the Sereine association by clicking on the web link.

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE – DE LA TERRE AUX ETOILES Mende a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mende