FÊTE DE LA SCIENCE – DE LA TERRE AUX ETOILES Nasbinals
samedi 10 octobre 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
FÊTE DE LA SCIENCE – DE LA TERRE AUX ETOILES
Place du Foirail Nasbinals Lozère
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de l’événement national de la Fête de la Science. Un circuit sur le thème du Petit Prince de St Exupéry avec des ateliers autour de la Géologie, la météorologie et l’Astronomie et un jeu de piste. Observation astronomique le soir si beau temps.
Dans le cadre de l’événement national de la Fête de la Science. Un circuit sur le thème du Petit Prince de St Exupéry avec des ateliers autour de la Géologie, la météorologie et l’Astronomie et un jeu de piste. Observation astronomique le soir si beau temps. .
Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63
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English :
As part of the national « Fête de la Science » event. A tour based on the theme of Saint-Exupéry’s *The Little Prince*, featuring workshops on geology, meteorology, and astronomy, as well as a scavenger hunt. Astronomical observation in the evening, weather permitting.
L’événement FÊTE DE LA SCIENCE – DE LA TERRE AUX ETOILES Nasbinals a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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