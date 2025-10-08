Fête de la science Décrypter l’intelligence artificielle Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Atelier scientifique dès 12 ans.

Un atelier pour découvrir, comprendre et interroger l’intelligence artificielle…

Elle est présente partout et nous sommes nombreux à en parler sans vraiment la connaître…

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses impacts sur nos vies et ses enjeux sociétaux et éthiques ?

Découvrez des débuts de réponses avec cet atelier ludique qui propose une introduction à l’intelligence artificielle.

Cet atelier animé par une médiatrice scientifique du Zoom de Laval est proposé dans le cadre de la Fête de la Science 2025.

Gratuit | À partir de 12 ans | Sur inscription à partir du 24 septembre .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53

