Fête de la science Décrypter l’intelligence artificielle Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Fête de la science Décrypter l’intelligence artificielle Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 8 octobre 2025.
Fête de la science Décrypter l’intelligence artificielle
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 17:30:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Atelier scientifique dès 12 ans.
Un atelier pour découvrir, comprendre et interroger l’intelligence artificielle…
Elle est présente partout et nous sommes nombreux à en parler sans vraiment la connaître…
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses impacts sur nos vies et ses enjeux sociétaux et éthiques ?
Découvrez des débuts de réponses avec cet atelier ludique qui propose une introduction à l’intelligence artificielle.
Cet atelier animé par une médiatrice scientifique du Zoom de Laval est proposé dans le cadre de la Fête de la Science 2025.
Gratuit | À partir de 12 ans | Sur inscription à partir du 24 septembre .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53
English :
Scientific workshop from age 12.
German :
Wissenschaftlicher Workshop ab 12 Jahren.
Italiano :
Laboratorio scientifico a partire dai 12 anni.
Espanol :
Taller científico a partir de los 12 años.
L’événement Fête de la science Décrypter l’intelligence artificielle Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-15 par SUD MAYENNE