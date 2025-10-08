Fête de la science Des fraises pour le renard Place du Temple Montélimar
Fête de la science Des fraises pour le renard Place du Temple Montélimar mercredi 8 octobre 2025.
Fête de la science Des fraises pour le renard
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date :
Début : 2025-10-08 18:30:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Venez découvrir le film « Des fraises pour le renard » d’une durée de 52 minutes, réalisé par Thierry Robert.
France / documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Come and discover the 52-minute film « Des fraises pour le renard » (Strawberries for the fox), directed by Thierry Robert.
France / documentary
German :
Entdecken Sie den Film: « Des fraises pour le renard » (Erdbeeren für den Fuchs) mit einer Länge von 52 Minuten, unter der Regie von Thierry Robert.
Frankreich / Dokumentarfilm
Italiano :
Venite a vedere il film di 52 minuti « Des fraises pour le renard » (« Fragole per la volpe »), diretto da Thierry Robert.
Francia / documentario
Espanol :
Venga a ver la película de 52 minutos « Des fraises pour le renard » (« Fresas para el zorro »), dirigida por Thierry Robert.
Francia / documental
