Fête de la science Des fraises pour le renard Place du Temple Montélimar

Fête de la science Des fraises pour le renard Place du Temple Montélimar mercredi 8 octobre 2025.

Fête de la science Des fraises pour le renard

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 18:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Venez découvrir le film « Des fraises pour le renard » d’une durée de 52 minutes, réalisé par Thierry Robert.

France / documentaire

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Come and discover the 52-minute film « Des fraises pour le renard » (Strawberries for the fox), directed by Thierry Robert.

France / documentary

German :

Entdecken Sie den Film: « Des fraises pour le renard » (Erdbeeren für den Fuchs) mit einer Länge von 52 Minuten, unter der Regie von Thierry Robert.

Frankreich / Dokumentarfilm

Italiano :

Venite a vedere il film di 52 minuti « Des fraises pour le renard » (« Fragole per la volpe »), diretto da Thierry Robert.

Francia / documentario

Espanol :

Venga a ver la película de 52 minutos « Des fraises pour le renard » (« Fresas para el zorro »), dirigida por Thierry Robert.

Francia / documental

L’événement Fête de la science Des fraises pour le renard Montélimar a été mis à jour le 2025-09-08 par Montélimar Tourisme Agglomération