Fête de la science du Pôle d’animation Campus maritime Ecole Centrale de Nantes Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public, Etudiant, En famille, Jeune Public

Samedi 11 octobre 2025, pour la deuxième année consécutive, Centrale Nantes, l’École Nationale Supérieure Maritime et l’Ifremer se rassemblent en un pôle d’animation à l’occasion de la Fête de la science ! Les 3 acteurs du Campus maritime à Nantes accueilleront aussi bien les amateurs et passionnés de sciences que les futurs centraliens de Nantes, ou encore les simples curieux. Venez visiter les laboratoires et les plateformes de recherche de Centrale Nantes, découvrir les simulateurs de l’ENSM, échanger avec les scientifiques de l’Ifremer sur leur stand, ou encore vous renseigner sur les formations ingénieurs et bachelors.Ateliers ludiques et animations pédagogiques, expositions, visites, découvertes de projets étudiants, conférences scientifiques… : cette année, la fête de la science vous propose d’explorer le thème des « Intelligence(s) » sous toutes ses formes. Rendez-vous aux petits comme aux grands samedi 11 octobre 2025 de 10h à 17h, sur le site de Centrale Nantes et de l’ENSM, 1 rue de la Noë à 44300 Nantes. Consultez le programme de la journée sur ec-nantes.fr/centrale-nantes/actualites/fete-de-la-science-2025-programme-des-portes-ouvertes

Ecole Centrale de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 37 16 00 http://www.ec-nantes.fr contact@ec-nantes.fr