Fête de la science Écomusée de la Bintinais Rennes
dimanche 11 octobre 2026 · Écomusée de la Bintinais · Rennes
Informations pratiques
Fête de la science Écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 11 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !
La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !
Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-11T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T18:00:00.000+02:00
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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/
Écomusée de la Bintinais la bintinais rennes Le Blosne Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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