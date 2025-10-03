Fête de la science en Val d’Amboise Amboise

Du 3 au 12 octobre 2025, venez participer à la fête de la science en Val d’Amboise.

Au programme village des sciences, conférences et observations nature.

Du 3 au 12 octobre 2025, venez participer à la fête de la science en Val d’Amboise.

Au programme

Village des sciences Tout public, entrée gratuite

– Samedi 4/10, de 10h à 17h aux lycées Chaptal et Vinci

– Samedi 11/10, de 10h à 17h au collège Malraux

Conférences gratuites à la Maison des associations d’Amboise, place Richelieu

– Vendredi 3/10 à18h30 Didier Paillard, « Les climats de la terre, passés et futurs »

– Jeudi 9/10 à 18h00 Anna Brisson, « L’histoire du chemin de fer »

– Samedi 11/10 à 18h30 Christine Rollard, « Les voyages d’une femme araignée »

Observations nature au Château Royal d’Amboise

– Dimanche 12/10 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 quatre ateliers de découverte dans les jardins du château avec Christine Rollard. Places limitées, sur réservation. 0 .

English :

From October 3 to 12, 2025, come and take part in the Fête de la Science in the Val d’Amboise.

On the program: science village, lectures and nature observations.

German :

Vom 3. bis 12. Oktober 2025 können Sie am Fest der Wissenschaft im Val d’Amboise teilnehmen.

Auf dem Programm stehen ein Wissenschaftsdorf, Vorträge und Naturbeobachtungen.

Italiano :

Dal 3 al 12 ottobre 2025, venite a partecipare al Festival della Scienza della Val d’Amboise.

In programma: villaggio scientifico, conferenze e osservazioni naturalistiche.

Espanol :

Del 3 al 12 de octubre de 2025, participe en la Fiesta de la Ciencia de Val d’Amboise.

En el programa: pueblo de la ciencia, conferencias y observaciones de la naturaleza.

