Fête de la science en Val d’Amboise Amboise vendredi 3 octobre 2025.
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-12
2025-10-03
Du 3 au 12 octobre 2025, venez participer à la fête de la science en Val d’Amboise.
Au programme village des sciences, conférences et observations nature.
Au programme
Village des sciences Tout public, entrée gratuite
– Samedi 4/10, de 10h à 17h aux lycées Chaptal et Vinci
– Samedi 11/10, de 10h à 17h au collège Malraux
Conférences gratuites à la Maison des associations d’Amboise, place Richelieu
– Vendredi 3/10 à18h30 Didier Paillard, « Les climats de la terre, passés et futurs »
– Jeudi 9/10 à 18h00 Anna Brisson, « L’histoire du chemin de fer »
– Samedi 11/10 à 18h30 Christine Rollard, « Les voyages d’une femme araignée »
Observations nature au Château Royal d’Amboise
– Dimanche 12/10 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 quatre ateliers de découverte dans les jardins du château avec Christine Rollard. Places limitées, sur réservation. 0 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
From October 3 to 12, 2025, come and take part in the Fête de la Science in the Val d’Amboise.
On the program: science village, lectures and nature observations.
German :
Vom 3. bis 12. Oktober 2025 können Sie am Fest der Wissenschaft im Val d’Amboise teilnehmen.
Auf dem Programm stehen ein Wissenschaftsdorf, Vorträge und Naturbeobachtungen.
Italiano :
Dal 3 al 12 ottobre 2025, venite a partecipare al Festival della Scienza della Val d’Amboise.
In programma: villaggio scientifico, conferenze e osservazioni naturalistiche.
Espanol :
Del 3 al 12 de octubre de 2025, participe en la Fiesta de la Ciencia de Val d’Amboise.
En el programa: pueblo de la ciencia, conferencias y observaciones de la naturaleza.
