Fête de la Science et de la Mer Projection du film français Dalloway, de Yann Gozlan Cinéma Le Goyen Audierne

Fête de la Science et de la Mer Projection du film français Dalloway, de Yann Gozlan Cinéma Le Goyen Audierne vendredi 3 octobre 2025.

Fête de la Science et de la Mer Projection du film français Dalloway, de Yann Gozlan

Cinéma Le Goyen 13 rue Louis Pasteur Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-07

Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?

Tarif réduit 6 € .

Cinéma Le Goyen 13 rue Louis Pasteur Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Science et de la Mer Projection du film français Dalloway, de Yann Gozlan Audierne a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz