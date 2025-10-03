Fête de la science : Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ? Musée Jules Verne Nantes

Fête de la science : Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ? 3 – 27 octobre Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Droits d’entrée habituels (4€ TP; 1.5€ TR; gratuités sous conditions)

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-27T14:00:00 – 2025-10-27T18:00:00

Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ?

Jules Verne est le témoin d’une époque de découvertes et de bouleversements scientifiques. Il fait par ailleurs des sciences le cœur de son œuvre littéraire, et donne naissance à un nouveau genre romanesque : le roman scientifique. Mais il est aussi une figure de la littérature de l’imaginaire, qui endosse aux côtés d’autres auteurs la paternité de la science-fiction.

À l’image de cette dualité entre imaginaire et rigueur scientifique, le musée Jules Verne s’associe pour la Fête de la Science avec la mission PATSTEC pilotée par Nantes Université pour présenter au public une sélection d’objets scientifiques contemporains de l’auteur. Sous la plume de Ketty Steward, chacun de ces objets est réinventé, pour mieux nous ouvrir les portes de l’imaginaire : que pourraient être ces objets dans l’univers des Voyages extraordinaires ?

Découvrez la démarche sensible de Ketty Steward

À découvrir sur le parcours de visite du musée à partir du 3 octobre.

Musée Jules Verne 3 Rue de l'Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

