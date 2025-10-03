Fête de la Science Place de la République Étel

Fête de la Science Place de la République Étel vendredi 3 octobre 2025.

Fête de la Science

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Dans le cadre de la Fête de la Science, Quai des Dunes vous organise une soirée originale et exceptionnelle !

En partenariat avec l’Observatoire du plancton de Port Louis, Quai des Dunes vous propose de découvrir le plancton de la Ria d’Étel et, de façon plus générale, ce qu’est le plancton et son importance dans les chaînes alimentaires et dans notre environnement.

Vous pourrez observer, en direct et sur grand écran, une goutte d’eau de la Ria vue au microscope et échanger avec le médiateur culturel de l’Observatoire ainsi qu’avec un ostréiculteur de la Ria. .

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel 56410 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Science Étel a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon