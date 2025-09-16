Fête de la Science exposition « Rendre l’Eau à la Terre » » Gramat

Avenue Louis-Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-09-16

Le castor, ingénieur de nos rivières exposition des aquarelles de Suzanne HUSKY

Lauréate du prix Drawing Now 2023, l’artiste franco-américaine Suzanne Husky révèle le rôle méconnu, et pourtant si précieux, du castor sur les cours d’eau au sein d’une exposition lumineuse et fondamentalement engagée.

Dans le cadre de la Fête de la Science 2025 Exposition proposée par le service des Espaces Naturels Sensibles du Département du LOT.

Avenue Louis-Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

The beaver, engineer of our rivers: watercolor exhibition by Suzanne HUSKY

Winner of the Drawing Now 2023 prize, Franco-American artist Suzanne Husky reveals the beaver?s little-known yet invaluable role in our rivers in a luminous and fundamentally committed exhibition.

As part of the Fête de la Science 2025 Exhibition organized by the Espaces Naturels Sensibles department of the Département du LOT.

German :

Der Biber, Ingenieur unserer Flüsse: Ausstellung der Aquarelle von Suzanne HUSKY

Die französisch-amerikanische Künstlerin Suzanne Husky, Gewinnerin des Drawing Now 2023 Preises, enthüllt die verkannte und doch so wertvolle Rolle des Bibers in den Wasserläufen in einer leuchtenden und grundlegend engagierten Ausstellung.

Im Rahmen der Fête de la Science 2025 Die Ausstellung wird von der Abteilung für sensible Naturräume des Département LOT angeboten.

Italiano :

Il castoro, ingegnere dei nostri fiumi: mostra di acquerelli di Suzanne HUSKY

Vincitrice del premio Drawing Now 2023, l’artista franco-americana Suzanne Husky rivela il ruolo poco conosciuto ma inestimabile del castoro nei nostri fiumi in una mostra luminosa e fondamentalmente impegnata.

Nell’ambito della Fête de la Science 2025 Mostra organizzata dal dipartimento Espaces Naturels Sensibles del Département du LOT.

Espanol :

El castor, ingeniero de nuestros ríos: exposición de acuarelas de Suzanne HUSKY

Ganadora del premio Drawing Now 2023, la artista franco-estadounidense Suzanne Husky revela el papel poco conocido pero inestimable del castor en nuestros ríos en una exposición luminosa y fundamentalmente comprometida.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia 2025 Exposición organizada por el departamento Espaces Naturels Sensibles del Département du LOT.

