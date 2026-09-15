Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de la Madeleine Médiathèque de la Madeleine Évreux
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de la Madeleine · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de la Madeleine
Médiathèque de la Madeleine 14 Rue Irène et Frédéric Joliot Curie Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Participez à la Fête de la science dans les médiathèques : un rendez-vous national pour découvrir les sciences autrement à travers ateliers, projections et exposition autour du thème « Saveurs savantes ».
L’occasion de découvrir autrement les sciences de l’alimentation, du goût à leurs impacts sur la santé et l’environnement.
Découvrez les parcours de femmes scientifiques d’hier à aujourd’hui à travers des portraits inspirants, qui mettent en lumière des contributions majeures, souvent méconnues, et invitent à porter un nouveau regard sur leur place dans les sciences.
Adultes.
Libre et gratuit. .
Médiathèque de la Madeleine 14 Rue Irène et Frédéric Joliot Curie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 31 52 98
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English : Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de la Madeleine
L’événement Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de la Madeleine Évreux a été mis à jour le 2026-09-09 par Comptoir des Loisirs
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