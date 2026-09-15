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Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de Saint-Michel Médiathèque de Saint-Michel Évreux

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Michel · Évreux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Saint-Michel
Adresse
43 Rue Ben Abruzzo
Ville
27000 Évreux
Département
Eure
Tarif

Évreux

Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de Saint-Michel

Médiathèque de Saint-Michel 43 Rue Ben Abruzzo Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Participez à la Fête de la science dans les médiathèques : un rendez-vous national pour découvrir les sciences autrement à travers ateliers, projections et exposition autour du thème « Saveurs savantes ».
L’occasion de découvrir autrement les sciences de l’alimentation, du goût à leurs impacts sur la santé et l’environnement.

Découvrez les parcours de femmes scientifiques d’hier à aujourd’hui à travers des portraits inspirants, qui mettent en lumière des contributions majeures, souvent méconnues, et invitent à porter un nouveau regard sur leur place dans les sciences.

Adultes.
Libre et gratuit.   .

Médiathèque de Saint-Michel 43 Rue Ben Abruzzo Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 12 39 78 63 

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English : Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de Saint-Michel

L’événement Fête de la science : Exposition « Science taille XX Elles » à la médiathèque de Saint-Michel Évreux a été mis à jour le 2026-09-09 par Comptoir des Loisirs

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