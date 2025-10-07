Fête de la science Film « Big Bang, l’appel des origines » Rodez

Grand public 20h30 22h30 aux Archives départementales de Rodez

Intervenante Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie, professeur émérite à l’université Toulouse III Paul Sabatier.

Film : Big Bang, l’appel des origines (projection d’un film suivi d’un débat animé par une astrophysicienne)

Un voyage de 13 milliards d’années pour percer le mystère de nos origines. Et si l’univers détenait la clé de notre existence ?

Et si l’univers racontait notre histoire ?

Plongez dans un voyage vertigineux de 13 milliards d’années avec Big Bang, l’appel des origines, un documentaire captivant de Dominique Riquelme. Entre science et philosophie, ce film interroge les mystères de nos origines à travers le regard de physiciens et d’astrophysiciens.

En présence exceptionnelle de l’astrophysicienne Sylvie Vauclair, un échange passionnant s’ouvrira après la projection et si comprendre l’univers, c’était mieux se comprendre soi-même ? .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

General public: 8:30pm ? 10:30 pm at the Rodez Departmental Archives

Speaker Sylvie Vauclair, astrophysicist at the Institut de recherche en astrophysique et planétologie, professor emeritus at Toulouse III Paul Sabatier University.

German :

Allgemeines Publikum: 20.30 Uhr ? 22.30 Uhr im Archives départementales in Rodez

Rednerin: Sylvie Vauclair, Astrophysikerin am Institut de recherche en astrophysique et planétologie, emeritierte Professorin an der Universität Toulouse III Paul Sabatier.

Italiano :

Pubblico generico: ore 20.30 ? ore 22.30 presso l’Archivio Dipartimentale di Rodez

Relatore ospite: Sylvie Vauclair, astrofisica dell’Institut de recherche en astrophysique et planétologie, professore emerito dell’Università Paul Sabatier di Tolosa III.

Espanol :

Público en general: 20.30 ? 22.30 h en los Archivos Departamentales de Rodez

Oradora invitada: Sylvie Vauclair, astrofísica del Institut de recherche en astrophysique et planétologie, profesora emérita de la Universidad Toulouse III Paul Sabatier.

