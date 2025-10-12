Fête de la science Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert
Fête de la science
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Fête de la Science sur le thème L’intelligence du geste démonstrations de savoir-faire (saboterie, broderies, fabrication d’épinettes).
À l’Ecomusée du Pays de la Cerise.
Contact et réservations 03 84 49 52 50. .
