Fête de la Science École des Mines Campus Charpak Gardanne

Fête de la Science École des Mines Campus Charpak Gardanne samedi 11 octobre 2025.

Fête de la Science

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 17h. École des Mines Campus Charpak 880 route de Mimet Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Gardanne célèbre la Fête de la Science !

Ateliers, rencontres, découvertes et expériences l’occasion d’éveiller la curiosité de chacun.e et de mieux comprendre notre monde.

Le programme de la journée



► Pas si bêtes !

Explorons l’intelligence chez les animaux ! Bien que l’intelligence ait longtemps été considérée comme une caractéristique propre à l’humain, nombre de recherches nous démontrent l’inverse: découvrez les différentes facettes de l’intelligence animale.



► Maisons connectées

Vous avez toujours rêvé d’élucider les mystères derrière les maisons intelligentes ? Entrez dans notre maison connectée pour découvrir ce qui se cache derrière les technologies utilisées pour créer ces systèmes créant de la magie au quotidien.



► Maîtriser l’énergie: un enjeu d’avenir

La maison de l’Énergie, installée sur l’ancien puits de mine Yvon Morandat, vous accueille sur son stand au Village des Sciences, en collabo ‐ ration avec l’association Écopolénergie.

Venez découvrir les défis technologiques et environnementaux à relever! Focus sur l’énergie solaire remorque photovoltaïque et thermique sur le stand.



► Flip book

Créez des flip books avec l’école d’Arts Plastiques! Venez faire tomber la pomme de Newton, la faire mûrir, rougir, rebondir!



► Devenez actrice ou acteur de la recherche avec CiTique!

Venez observer des tiques et comprendre de quelle manière, en tant que citoyenne ou citoyen, vous pouvez faire avancer la recherche. Venez échanger avec une scientifique et comprendre comment l’intelligence collective peut faire avancer la recherche. .

École des Mines Campus Charpak 880 route de Mimet Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Gardanne celebrates the Fête de la Science!

Workshops, encounters, discoveries and experiments: an opportunity to awaken everyone’s curiosity and better understand our world.

German :

Gardanne feiert die Fête de la Science!

Workshops, Treffen, Entdeckungen und Experimente: Die Gelegenheit, die Neugierde eines jeden zu wecken und unsere Welt besser zu verstehen.

Italiano :

Gardanne celebra la Festa della Scienza!

Laboratori, incontri, scoperte ed esperimenti: un’occasione per risvegliare la curiosità di tutti e comprendere meglio il nostro mondo.

Espanol :

¡Gardanne celebra la Fiesta de la Ciencia!

Talleres, encuentros, descubrimientos y experimentos: una oportunidad para despertar la curiosidad de todos y comprender mejor nuestro mundo.

L’événement Fête de la Science Gardanne a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Gardanne